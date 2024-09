A- A+

O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, foi vítima de uma tentativa de fraude virtual. O golpista clonou o WhatsApp do comandante e pediu dinheiro a jogadores e figuras renomadas do futebol brasileiro, como o narrador Galvão Bueno.

Após o imprevisto, Dorival fez um boletim de ocorrência em São Paulo. Além recorrer às autoridades policiais, ele alertou pessoas próximas do mundo da bola sobre o golpe para evitar outras vítimas no caso.

O golpista solicitava dinheiro via Pix no nome do técnico ao alegar que doaria a pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Dorival comanda, nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira, às 22h, a seleção brasileira diante do Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O segundo duelo é contra o Paraguai, em Assunção, na terça-feira, 10 de setembro, às 21h30.

Veja também

Futebol Fifa anuncia logo e tema musical do Mundial de Clubes de 2025; confira