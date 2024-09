A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Brasil x Equador: ingressos esgotados para o jogo das Eliminatórias no Couto Pereira Duelo é válido pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Em menos de dois dias de venda, esgotaram-se os ingressos para o jogo entre Brasil e Equador, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, às 22h (horário de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.

O valor mais barato de um ingresso para ver a seleção brasileira estava saindo por cerca de R$ 200 (meia-entrada), enquanto o mais caro estava custando R$ 600 (inteira) a depender do setor do estádio.





Segundo a CBF, foram 26 mil ingressos vendidos no domingo - dia em que as vendas foram iniciadas. As entradas só poderiam ser compradas no site Futebol Card, que atualmente mostra que os todos os setores estão 'indisponíveis' para compra.

O Brasil está na 6ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com sete pontos (duas vitórias, um empate e três derrotas). Após o duelo com o Equador, a seleção brasileira viaja até Assunção para enfrentar o Paraguai, na terça-feira, dia 9, às 21h30, no Defensores Del Chaco.

Veja também

Futebol Sergio Ramos, Rabiot, Depay e mais; confira alguns jogadores que estão livres no mercado