Savinho é cortado da Seleção Brasileira, e Dorival Júnior convoca Lucas Moura

O técnico Dorival Júnior fez mais uma mudança na convocação da seleção brasileira para as partidas de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



O atacante Savinho, do Manchester City, foi cortado por problemas clínicos, e o treinador convocou Lucas Moura, do São Paulo, para substituí-lo.

Savinho foi cortado de última hora da partida entre West Ham e Manchester City, neste sábado, no Estádio Olímpico de Londres.



Segundo a imprensa inglesa, o jogador de 20 anos sofreu uma lesão no joelho e por isso ficou de fora da vitória dos Citizens por 3 a 1. Desta forma, a comissão técnica da seleção brasileira optou por deixá-lo de fora da convocação.





"Acabamos de receber um comunicado do Departamento Médico da Seleção sobre a impossibilidade de contarmos com Savinho. Por isso, convoco o Lucas Moura para os dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias", disse o técnico Dorival Júnior.

A Seleção Brasileira se apresenta em Curitiba para os dois confrontos pelas Eliminatórias, na próxima segunda-feira. O time de Dorival Júnior enfrentará o Equador, no Couto Pereira, no dia 6, e o Paraguai, em Assunção, no dia 10.

Veja a lista de convocados da Seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);



Laterais: Danilo (Juventus), William (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);



Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);



Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Lucas Moura (São Paulo) e Vinicius Junior (Real Madrid).

