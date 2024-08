Jogos Paralímpicos: confira a programação brasileira neste sábado (31) e domingo (01)

A- A+

O Brasil está brigando no topo do quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Com um forte desempenho ontem (30), a delegação brasileira pôs o país entre os três primeiros colocados. Neste final de semana, com várias disputas no atletismo e na natação, há uma boa perspectiva de se manter ainda entre líderes.

Historicamente, atletismo e natação são os dois esportes que mais rendem medalhas para o Brasil em Jogos Paralímpicos e as maiores esperanças estão neles. Responsável pela primeira medalha do país em Paris, Gabriel Araújo tenta sua segunda conquista na capital francesa, no sábado (31). Gabrielzinho estará na prova dos 50m costas na classe S2.

Sábado

Outro que já esteve no pódio em Paris, Gabriel Bandeira agora entra na disputa dos 200m livre na classe S14, disputa em que é o atual medalhista de prata. Por fim, Carol Santiago tentará apagar a primeira impressão que deixou na França. Depois não conseguir se classificar para a final dos 100m borboleta, a pernambucana agora estará disputando a prova dos 100m costas. Em Tóquio, a recifense conseguiu o bronze nesta disputa.

Ainda neste sábado, o atletismo brasileiro já tem garantido ao menos seis finais. O destaque fica por conta da prova dos 400m rasos feminino na classe T47. Defendendo a bandeira do município de Petrolina, Fernanda Yara é a atleta que possui as melhores marcas nesta competição e surge como grande favorita.

Domingo

Maior medalhista da delegação, o pernambucano Phelipe Rodrigues vai tentar a décima conquista paralímpica no domingo. Dessa vez será na prova dos 100m livres, onde o atleta já obteve três pódios, prata em Pequim 2008 e Londres 2012; e bronze no Rio 2016. No mesmo dia, Gabrielzinho volta a cair na água, dessa vez para nadar os 150m medley, buscando uma premiação até então inédita para ele.

O domingo também marca a estreia de uma das maiores esperanças de medalha do Brasil. Atuais pentacampeões paralímpicos, a Seleção Brasileira de futebol de cegos venceu todas as edições do esporte e estreiam em Paris contra a Turquia, às 13h30.

Um dos principais destaques da equipe é Nonato, atleta nascido em Orocó, no Sertão pernambucano. O jogador garante que a equipe está preparada para mais uma medalha. “Eu confio no nosso time, é uma equipe muito bem treinada com profissionais extremamente qualificados, os atletas estão muito bem preparados. Sabemos que será uma competição muito difícil, como tem sido sempre, mas vamos lutar com todas as forças para buscar essa sexta medalha de ouro”, declarou.



31/08

6h50 - Remo (PR3 Misto) - Erik Lima, Gabriel Mendes, Alina Dumas e Priscila Souza

7h50 - Bocha - Andreza Vitória x Yuriko Fujii - JPN

9h - Bocha - Evani Calado x Elanza Jordaan - AFS

9h45 - Goalball - Brasil x China *presença de Moniza Lima

12h30 (final) - Natação - Carol Santiago - 100m costas S12

16h19 - Atletismo - Fernanda Yara - 400m rasos T47

16h50 - Atletismo - Samira Brito - 200m rasos T36

01/09

12h30 (final) - Natação - Phelipe Rodrigues - 100m livre S10

13h30 - Futebol de cegos - Brasil x Turquia *presença de Nonato



Veja também

Futebol Espanhol Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: saiba onde assistir e confira escalações