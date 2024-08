A- A+

Paralimpíadas 2024 Quadro de medalhas das Paralimpíadas: confira a posição do Brasil nos Jogos de Paris Brasil está na sexta colocação com duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze

O Brasil começou forte na Paralimpíada de Paris 2024. No segundo dia de jogos, o País já ocupa a sexta colocação do quadro geral de medalhas, com duas de ouro, uma de prata e três de bronze.

O primeiro lugar da classificação geral é a China com cinco medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

O segundo colocado é a Grã-Bretanha com três ouros, cinco pratas e dois bronzes.

Em terceiro está a Austrália que, até o momento, já conquistou três ouros, uma prata e dois bronzes.

A anfitriã França é a quarta colocada. Os franceses já colecionam duas medalhas douradas e três de bronze.

Fechando o top 5 está a Itália. Os europeus possuem dois ouros, duas pratas e cinco bronzes.

Quais foram as medalhas para o Brasil?

A primeira medalha do país nesta edição dos jogos foi uma de ouro. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, subiu no lugar mais alto do pódio na natação, na prova dos 100 metros costas na classe S2.





Pouco tempo depois de Gabrielzinho, e também na natação, foi a vez de Gabriel Bandeira conquistar o bronze para o país na prova dos 100 metros borboleta, na classe S14.

A terceira medalha do Brasil foi a primeira de Pernambuco nesta edição dos jogos. Também na piscina, Phelipe Rodrigues foi prata na prova dos 50 metros livres na classe S10.

Com o resultado, o pernambucano ampliou sua vantagem como maior medalhista da atual delegação brasileira com nove medalhas no total.





No segundo dia de competições, mais três medalhas para o Brasil. No atletismo, Julio Cesar bateu o recorde mundial na prova dos 5000m da classe T11, do atletismo, e ficou com a medalha dourada.

Na mesma prova, Yeltsin Jacques conquistou a medalha de bronze.

Júlio Agripino bate recorde mundial, ganha o ouro e Brasil faz dobradinha no atletismo nos Jogos de Paris!



Confira como foi a conquista: https://t.co/DIWEjnm5Dd pic.twitter.com/ooiIzNbo9T — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 30, 2024

No tênis de mesa, foi a vez de Catia Oliveira e Joyce Oliveira confirmarem a medalha de bronze para o Brasil, na classe WD5.

Não perca as contas, torcedor! Temos mais uma medalha chegando para o #BrasilParalímpico!



A dupla Catia Oliveira e Joyce Quinzote, da classe WD5, garantiu a primeira medalha do tênis de mesa brasileiro em #Paris2024. Arrasaram muito! #Paris2024 #JogosParalímpicos pic.twitter.com/CzBUxhLlgM — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 30, 2024

Classificação Quadro de Medalhas Paris-2024 nesta sexta-feira (30):

1- China - 5 ouros; 4 pratas; 2 bronzes (11 no total)

2 - Grã-Bretanha - 3 ouros; 5 pratas; 2 bronzes (10 no total)

3 - Austrália - 3 ouros, 1 prata e 2 bronzes (6 no total)

4 - França - 2 ouros, 3 pratas e 0 bronzes (5 no total)

5- Itália - 2 ouros; 2 pratas; 5 bronzes (9 total)

6 - Brasil - 2 ouros; 1 prata; 3 bronze (6 nototal)

