Seleção brasileira após a Copa América, veja calendário

A seleção brasileira não tem tempo de se lamentar pela eliminação para o Uruguai na Copa América, no último sábado. Isso porque o Brasil ainda fará mais seis partidas neste ano, todas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e terá uma nova convocação do técnico Dorival Júnior já no mês que vem.

O Brasil, que ocupa a sexta colocação na competição e vem de três derrotas seguidas — todas sob o comando do técnico Fernando Diniz —, encara Equador, Paraguai, Chile, Peru, Venezuela e Uruguai até o final do ano. As datas estão sujeitas a alteração pela Conmebol.

Confira abaixo os jogos do Brasil para o restante do ano:

5/9 - Equador (casa)

10/9 - Paraguai (fora)

10/10 - Chile (fora)

15/10 - Peru (casa)

14/11 - Venezuela (fora)

19/11 - Uruguai (casa)

Como os próximos jogos da seleção brasileira são em setembro, a convocação do técnico Dorival Júnior deve acontecer já no próximo mês. A CBF trabalha para levar o próximo duelo, contra o Equador, para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

