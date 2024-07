A- A+

Jogos Olímpicos Seleção Feminina de Vôlei tem elenco definido para Olimpíadas Seleção de Zé Roberto está no Grupo B com Japão, Polônia e Quênia

A Seleção Feminina de Vôlei (SFV) teve definida as 12 jogadoras que estarão na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, a partir do dia 27 deste mês. A novidade da lista promovida pelo técnico Zé Roberto foi a volta da oposta Lorenne.

A convocatória não teve grandes surpresas. Zé Roberto chamou suas principais atletas dentro do ciclo olímpico. As principais ausências sentidas ficaram pelos nomes da experiente ponteira passadora Pri Daroit, a oposta Kisy e a líbero Natinha que foi preterida como já era esperado.

Apesar de pouco utilizada nos últimos momentos, Lorenne foi um nome confirmado pelo treinador. A atleta esteve muito tempo lesionada e não participou efetivamente da campanha brasileira na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Essa será a primeira participação olímpica da oposta de 28 anos.

Elenco Seleção Feminina de Vôlei

Levantadoras: Macris e Roberta

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Ana Cristina e Rosamaria

Centrais: Carol, Thaisa, Diana

Líberos: Nyeme

Opostas: Lorenne e Tainara



Expectativa da Seleção

A SFV é uma das maiores esperanças do Brasil para conquista de medalha nos Jogos de Paris. A expectativa vem da boa campanha da equipe na disputa da Liga das Nações de 2024.

Apesar de não ter conquistado o pódio na VNL, o time desempenhou bem dentro de quadra e se consagrou como a primeira seleção a terminar a 1ª fase da competição invicta. Foram 12 vitórias na fase de classificação, mais um triunfo diante da Tailândia, nas quartas.

Depois o Brasil foi eliminado pelo Japão nas semis pelo placar de 3 sets a 2 e pelo mesmo placar perdeu para Polônia na disputa de 3º lugar. A seleção ainda não conquistou o lugar mais alto da Liga das Nações, mas tem bom retrospecto nas Olimpíadas.

O país vai em busca da sua sexta medalha. Até o momento são duas de ouro (2008 e 2012), uma de prata (2021) e duas de bronze (1996 e 2000). Na última edição dos Jogos, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos na disputa pelo ouro.

Grupo B

O Brasil ficou em um grupo recheado dos seus algozes no Liga das Nações. Japão, time que eliminou o país nas semis; Polônia, time que venceu a disputa de 3º lugar; e o Quênia, equipe mais fraca do grupo.

Todas as equipes se enfrentam dentro do grupo em somente jogos de ida. As duas primeiras colocadas avançam à fase de mata-mata e também os dois melhores 3º colocados. A partir disso, será realizado o chaveamento das quartas de final em sistema olímpico, o 1º enfrenta o 8º, o 2º contra o 7º e, assim, sucessivamente.

