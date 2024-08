A- A+

Jogos Olímpicos Brasil perde para Estados Unidos e fica sem medalha pela segunda vez consecutiva no vôlei masculino Essa é a primeira vez que o técnico Bernardinho não conquista uma medalha em Olimpíadas

No duelo de tricampeões olímpicos, somente um poderia seguir em busca da quarta medalha. Nesta segunda-feira (05), os Estados Unidos conseguiram se manter mais organizado e com mais alternativas, construindo uma vitória por 3 sets a 1 sobre o Brasil, nas quartas de final. Pela segunda edição consecutiva, a seleção masculina não consegue conquistar uma medalha.

Logo de início, o Brasil apresentou algo que faltou em suas piores na temporada, volume de jogo e saque pesado. Mesmo assim, contra uma equipe bem ajustada taticamente como a americana, o placar seguiu ponto a ponto entre as equipes.

Se encaminhando para a reta final do primeiro quarto, levou a melhor quem soube aproveitar mais as rodadas de bola. Os Estados Unidos foram levemente superiores nesse quesito e fecharam por 26 a 24.

No segundo set, o Brasil começou com mais erros. Os Estados Unidos tampouco baixou o ritmo e a equipe americana conseguiu construir uma pequena vantagem logo de início. Com o decorrer da partida, os americanos passaram a vencer o duelo dos saques e passaram a ter vantagem dentro da partida.

A seleção passou a igualar dentro da parcial quando Bernardinho colocou Alan e Adriano em jogo. O oposto derrubou bolas ‘improváveis’ e ainda incrementou o bloqueio brasileiro, enquanto o ponteiro melhorou um pouco mais o passe. A parcial terminou por 30 a 28 para o Brasil, contando com a estrela de Lucarelli nos últimos pontos.

O retorno para o terceiro set foi bem parecido ao anterior. A seleção voltou a cometer erros e ter dificuldades de superar a defesa americana. A situação melhorou com uma boa passagem de Lucarelli no saque.

Mas mesmo assim, a reação não foi suficiente para conquistar a virada. Nos momentos mais decisivos, o oposto americano Anderson chamou a responsabilidade e ajudou a fechar em 25 a 19.

Substituição que ocorreu ainda no terceiro set, Fernando Cachopa foi mantido no jogo no lugar de Bruninho. A partir disso, o time passou a ter algumas características diferentes, como o jogo mais pelo meio de rede.

Mas quem de fato fizeram a diferença foram os centrais americanos, Holt e Averril. Tanto no ataque, quanto nos bloqueios, os meios de rede foram fundamentais para um novo 25 a 19 e a vitória da equipe norte-americana.

Essa foi uma das piores participações brasileiras nas últimas edições. E a primeira vez que Bernardinho vai para uma edição de Jogos Olímpicos e volta de mãos vazias, como treinador ou jogador. O comandante participou de cinco das seis medalhas (1984, 2004, 2008, 2012 e 2016) masculinas e ainda de duas com o time feminino (1996 e 2000).



