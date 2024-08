A- A+

O Brasil está nas quartas de final do vôlei de praia feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. A dupla formada por Ana Patrícia e Duda superou as japonesas Miki Ishii e Akiko Hasegawa por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16 na tarde desta segunda-feira (5).

ANA PATRÍCIA E DUDA AMASSAM JAPONESAS



Nossa dupla avança para as quartas de final com autoridade e despacham a dupla do Japão por 2-0 (21-15 e 21-16)!



Na próxima fase, as brasileiras vão enfrentar Tina Graudina e Anastasija Samoilova, da Letônia, que eliminaram as alemãs Svenja Mueller e Cinja Tillmann. O duelo das quartas de final acontece nesta quarta-feira (7).



Com a vitória diante do Japão, as brasileiras continuam na busca da medalha olímpica com 100% de aproveitamento na competição, vencendo todos os jogos por 2 sets a 0.

