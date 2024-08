Surfe nas Olimpíadas de Paris: veja horário das finais de Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb

A- A+

As finais do surfe nas Olimpíadas de Paris foram adiadas no início da tarde desta segunda-feira (5).

ATUALIZAÇÕES SOBRE O SURFE:



Por causa das condições das ondas, o início das baterias foi adiado para as 16h.



DÁ UMA TRÉGUA, BOB ESPONJA! LIBERA UMAS ONDAS DA FENDA DO BIQUÍNI AÍ!#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/J0odolbt8g — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2024

A competição, masculina e feminina, teve um novo horário determinado por conta das condições do mar em Teahupoo, no Taiti.

As baterias estavam programadas para iniciar a partir das 14h (horário de Brasília). Uma nova chamada vai ser realizada ainda nesta segunda, às 16h, com o provável começo das disputas a partir das 17h30.

O Brasil tem representantes no masculino e no feminino. Gabriel Medina enfrenta o australiano Jack Robinson e Tatiana Weston-Webb encara a costa-riquenha Brisa Hennessey.

Os dois são esperanças do Brasil obter seu melhor resultado no surfe desde que virou esporte olímpico.

Na estreia, em Tóquio, o Brasil saiu com uma medalha de ouro conquistada por Ítalo Ferreira.

Caso avançem nas semifinais, a ideia da organização é que a disputa pelas medalhas aconteça ainda nesta segunda-feira (5).



Confira os horários do surfe masculino e feminino (horários de Brasília):



17h30 Correa x Vaast

18h06 Medina x Robinson

18h42 Marks x Defay

19h18 Tati x Brisa

19h54 bronze masc

20h35 bronze fem

21h16 ouro masc

21h57 ouro fem

Veja também

Paris-2024 Astro da NBA diz que EUA vão vencer o Brasil "por mais de 40 pontos" no basquete em Paris-2024