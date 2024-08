A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: semis e finais do surfe são adiadas para a próxima segunda-feira (5) As etapas, que deveriam ter acontecido neste sábado (3), precisaram ser agendadas pelas condições do mar em Teahupoo, no Taiti

As semis e finais do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024 foram adiadas para a próxima segunda-feira (5). As etapas, que deveriam ter acontecido neste sábado (3), precisaram ser agendadas pelas condições do mar em Teahupoo, no Taiti, que não estavam decentes para as provas. Na nova data da decisão, no entanto, a expectativa é de ondas melhores.

No momento, os únicos brasileiros vivos na competição são Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb. O primeiro volta às águas para disputar uma vaga na final contra o australiano Jack Robinson, a partir das 14h36 (horário de Brasília). Já a brasileira representa o país nas semifinais da categoria feminina, e duela contra a costa-riquenha Brisa Henessy, às 15h48, por uma vaga na final.

No surfe masculino, a disputa pelo bronze está marcada agora para as 16h24, enquanto a briga pelo ouro deve começar a partir das 17h46. No feminino, o terceiro lugar será disputado a partir das 17h05. A grande decisão começará às 18h27.



Como chegam os brasileiros para as semis

Medina disputa a semifinal após eliminar o compatriota João Chianca, o Chumbinho, nas quartas de final. Antes, ele superou o japonês Kanoa Igarashi, algoz dos Jogos de Tóquio, em 2021.

Já Tatiana eliminou, nas quartas, a espanhola Nadia Erostarbe. Antes, as adversárias tinham sido a norte-americana Caitlin Simmers e a nicaraguense Candelaia Resano.

A brasileira Tatiana Weston-Webb nas Olimpíadas de Paris. - Foto: Jerome Brouillet/AFP

Este é o sexto adiamento do surfe desde o começo das disputas da modalidade nos Jogos de Paris. O primeiro foi quando as mulheres iriam disputar as oitavas de final. Nas quartas masculinas, também houve adiamento, por duas vezes. As oitavas femininas também foram adiadas posteriormente.

Veja também

Olimpíadas Como está o quadro de medalhas dos Jogos de Paris 2024? Veja posição do Brasil