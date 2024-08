A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Brasil vence França, na raça, e avança às semis do futebol feminino Com o resultado, o Brasil enfrenta a Espanha, nas semifinais, na terça-feira (6), às 16h (horário de Brasília)

O sonho por uma medalha para a seleção brasileira de futebol feminino continua vivo! O Brasil venceu a França por 1 a 0, nas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024, e se classificou para as semis do torneio.

O gol brasileiro foi marcado no segundo tempo, por Gabi Portilho. No lado brasileiro, houve ainda o destaque para a goleira Lorena, que, inclusive, agarrou um pênalti na primeira etapa.

Com o resultado, o Brasil enfrenta a Espanha, nas semifinais, na terça-feira (6), às 16h (horário de Brasília). As espanholas são as atuais campeãs do mundo, e acabaram de vencer a seleção brasileira pela terceira rodada da fase de grupos, por 2 a 0. O jogo ficou marcado pela expulsão da rainha Marta, que deve retornar para o duelo decisivo.



Do outro lado da chave, Estados Unidos e Alemanha lutam por uma vaga na final, também na terça, um pouco mais cedo, às 13h.



A seleção brasileira chega às semifinais pela primeira vez desde os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Na ocasião, as brasileiras foram eliminadas pela Suécia, nos pênaltis. Na disputa pelo bronze, o Brasil também perdeu, dessa vez para o Canadá. Agora, o objetivo e a torcida ficam por um resultado melhor, para honrar tanto a história brasileira nas Olimpíadas, quanto a carreira da rainha Marta, que segue em busca do ouro.

O jogo

A partida foi marcada por altos e baixos da seleção brasileira. Sem Marta, camisa 10 e referência do time expulsa na última rodada da fase de grupos, o Brasil jogou com linhas muito baixas, apostando no contra-ataque. Assim, na maior parte da primeira etapa, as francesas tiveram a bola, embora não fizessem um grande dia e, portanto, não conseguiam construir boas jogadas.

A principal chance veio após Tarciane derrubar Cascarino dentro da área. A francesa ia sair cara a cara com a goleira brasileira, quando a defensora impediu sua ultrapassagem com falta. Após quatro minutos em consulta com o Árbitro de Vídeo (VAR), a juíza marcou penalidade máxima para a França. A cobradora foi a meio-campista Karchaoui, que bateu rasteiro, fraco, no canto, para parar nas mãos da arqueira Lorena, que já chega a duas defesas de pênaltis nas Olimpíadas até aqui.

O próximo lance a levar perigo foi, novamente, da França. Mbock aproveitou cobrança de escanteio e subiu sozinha para cabecear no travessão. A postura defensiva do Brasil parecia funcionar bem, com a contenção do ataque das francesas, mas, ofensivamente, o time ainda tinha muito a melhorar.

Intervalo

As equipes voltaram para o segundo tempo na mesma tônica dos 45 minutos iniciais. Aos 13, veio a melhor oportunidade, novamente da França. Após belo cruzamento na área, a atacante Katoto subiu sozinha e cabeceou sobre a trave. O gol francês parecia estar se construindo.

A partir daí, no entanto, a vantagem francesa deixou de se traduzir em desempenho. O time passou a errar alguns lances fora do comum, o que ocasionou justamente o gol brasileiro. Após falha na saída de bola, Gabi Portilho aproveitou belo passe entre as zagueiras para tocar na saída da goleira e abrir o placar, aos 37 minutos da segunda etapa.



A partir daí, a seleção brasileira tentou equilibrar a partida. O que atrapalhou foram os 16 minutos de acréscimos. A França até pressionou, e chegou a encaixar boa bola dentro da área. mas a goleira Lorena, novamente, evitou o gol. O tento não saiu, e o placar terminou favorável para o Brasil.

