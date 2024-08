A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Bia Ferreira perde para irlandesa e fica com o bronze no boxe Vale lembrar que, por já estar na semifinal, a brasileira tinha medalha de bronze garantida, já que não há disputa de terceiro lugar no esporte

"Histórica". Esse é, provavelmente, o principal adjetivo que pode ser atribuído à Bia Ferreira, que ficou com o bronze na categoria peso-leve (até 60kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, neste sábado (3). Ela perdeu por decisão não unânime dos juízes para a irlandesa Kellie Harrington, e deu adeus ao sonho do ouro.

Vale lembrar que, por já estar na semifinal, a brasileira tinha medalha de bronze garantida, já que não há disputa de terceiro lugar no esporte.



A luta deste sábado, inclusive, terminou com um gosto muito amargo para a brasileira, já que a derrota na final em Tóquio-2020 foi justamente para a irlandesa Kellie Harrington. À época, Bia ficou com a prata, e, de lá para cá, sempre falou em revanche contra a adversária.

A luta

Desde o início, a luta mostrava uma forte competição entre as duas. Bia, como já é natural, era mais agressiva, e tentava explorar todas as aberturas da irlandesa para tentar um golpe. No primeiro round, no entanto, Kellie Harrington controlou bem, e venceu por 4 a 1.



Na volta para o segundo round, a mesma estratégia foi mantida pela irlandesa, enquanto Bia parecia ter mais cautela, já que estava atrás do placar. Ela conseguiu, inclusive, encaixar um bom cruzado de esquerda, devolvido na mesma medida por um gancho de Kellie Harrington. Na pontuação, a brasileira venceu o round e empatou o confronto.



No terceiro round, Bia Ferreira tomou conta da luta. Sequências poderosas com a mão esquerda da brasileira traziam maior esperança de vitória para a boxeadora do Brasil. A irlandesa equilibrava bem, principalmente com jabs aproveitando aberturas da adversária.



No fim, a irlandesa venceu por decisão não unânime dos juízes. Ela se prepara agora para encarar a chinesa Wenlu Yang, que venceu Yi Shih por decisão unânime dos juízes nas semis. A luta acontece na terça-feira (6), a partir das 18h06 (horário de Brasília).

