JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Bia Ferreira vence holandesa e garante medalha ao avançar às semis no boxe em Paris-2024 Brasileira venceu por unanimidade e continuará na busca da medalha histórica nas Olimpíadas

A busca pela medalha histórica continua. A boxeadora Beatriz Ferreira avançou às semifinais do boxe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta quarta-feira (31).

Bia superou a holandesa Chelsey Heijnen na categoria peso-leve (até 60kg), vencendo por unanimidade os três rounds.

Com a vitória, a brasileira já tem a medalha de bronze garantida, já que não há disputa de terceiro lugar no esporte. Agora, Bia encara a irlandesa Kellie Harrington valendo vaga na grande final. A luta será realizada no sábado (3), às 17h08 (horário de Brasília).

Caso conquiste o primeiro lugar no pódio, a brasileira será a primeira campeã mundial profissional a ganhar um ouro olímpico. Antes de 2016, a participação de profissionais nas Olimpíadas não era permitida.

