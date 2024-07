A- A+

Olimpíadas Olimpíadas: Evandro e Arthur vencem e avançam para as oitavas do vôlei de praia Dupla brasileira derrotou os canadenses Schachter e Dearing por 2 sets a 0

A dupla brasileira no vôlei de praia masculino, formada por Evandro e Arthur, está classificada para as oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A vaga foi conquistada de forma antecipada após vitória por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/16, contra os canadenses Schachter e Dearing.





Com amplo domínio, o Brasil venceu o 1º set por 21/13 - vantagem mais confortável da dupla até então nas Olimpíadas. No segundo, os brasileiros tiveram um confronto mais apertado, mas nada que tirasse o triunfo, fechando em 21/16.



Os brasileiros decidem a liderança do Grupo E na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra a dupla Perusic/Schweiner, da República Tcheca.

