Olimpíadas: expulsão de Marta afetou o desempenho físico, mas não o mental, diz lateral Yasmim

A Seleção Brasileira feminina tropeçou novamente nas Olimpíadas. No estádio de Bordeaux, o Brasil foi derrotado por 2x0 diante da Espanha. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, a jogadora Marta foi expulsa após voadora em Olga Carmona.

Na sua primeira participação nas Olimpíadas, a lateral Yasmim analisou a partida contra as espanholas e justificou a derrota com a ausência da jogadora.

“Estamos tristes pelo resultado. Ficar com uma a menos logo no primeiro tempo foi, de certa forma, um baque. Foi muito difícil jogar com uma a menos, imagina com duas. A gente tentou segurar, cumprimos a proposta até o final. Tivemos chances, mas precisamos acertar esse passe. Infelizmente, o resultado foi esse. A gente queria que fosse diferente, mas realmente foi muito difícil devido às circunstâncias do jogo”, disse Yasmim.