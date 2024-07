Após lesão na partida contra a França, Larissa Araújo está fora das Olimpíadas de Paris

A- A+

A ponta esquerda da Seleção Brasileira de Handebol Feminino, Larissa Araújo, está fora das Olimpíadas. A jogadora saiu mais cedo do confronto contra a França, nesta terça-feira (30), com dores no joelho esquerdo. Nesta quarta-feira (31) pela manhã, a atleta realizou uma ressonância magnética, quando foi confirmada uma lesão na cartilagem do fêmur, com edema subcondral. Ela permanecerá em Paris, tratando na Vila Olímpica.

Para o lugar de Larissa Araújo, o técnico Cristiano Rocha confirmou a entrada de Ana Cláudia Bolzan, que tinha sido convocada como suplente e vai para sua primeira participação em Olimpíadas. Bolzan participou de todo o ciclo olímpico visando os Jogos de Paris.

Em relação à armadora Giulia Guarieiro, a atleta segue se recuperando de lesão. Ainda existe a expectativa de contar com a jogadora nas Olimpíadas. Para o confronto contra a Holanda, nesta quinta-feira (1º), às 4h, Samara Vieira permanece como opção. Uma vitória contra as holandesas pode garantir a classificação para a próxima fase dos Jogos Olímpicos de Paris

