JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Giulia sente lesão e é substituída por Samara na Seleção Brasileira de Handebol Giulia foi diagnosticada com estiramento do bíceps femoral; a armadora permanecerá em tratamento na Vila Olímpica

A Seleção Brasileira feminina de handebol terá um possível desfalque na próxima partida, contra a França, nesta terça-feira (30). A entidade anunciou, nesta segunda (29), a substituição da armadora Giulia Guarieiro pela também armadora Samara.

No último confronto das Olimpíadas, contra a Hungria, Giulia saiu com dores na coxa. Após exame de ressonância magnética, foi diagnosticada com estiramento do bíceps femoral. Ela permanecerá em tratamento na Vila Olímpica.

Titular nos dois jogos do Brasil até o momento, nas Olimpíadas, Giulia será substituída por Samara Vieira. A jogadora, que também é armadora, chega com a experiência de anos de Seleção Brasileira, tendo participado da última edição das Olimpíadas, em Tóquio.

Samara já estava treinando com a Seleção desde a última fase de treinamentos, no Rio de Janeiro. A jogadora também participou dos três amistosos do Brasil, com vitórias contra a Alemanha e Eslovênia e uma derrota no segundo jogo contra as alemãs.

O técnico Cristiano Rocha ainda não definiu quem vai entrar na vaga de Giulia Guarieiro no time titular para a partida contra a França, nesta terça-feira (30), às 14h.

Esta decisão só deve ser tomada e divulgada momentos antes do jogo. Caso se recupere a tempo da rodada seguinte, Giulia poderá voltar ao time no lugar da própria Samara.

