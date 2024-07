A- A+

OLIMPÍADAS Olimpíadas 2024: Bia Haddad e Luisa Stefani vencem chinesas e avançam no tênis em Paris Dupla brasileira venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 cada

Bia Haddad Maia e Luisa Stefani estrearam com pé direito na chave de duplas do tênis nas Olimpíadas de Paris. As brasileiras venceram por 2 sets a 0 as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai, com parciais de 6/4 cada nesta segunda-feira (29).

O confronto era válido pela primeira fase do torneio. Com a vitória, Bia e Luisa avançam às oitavas de final da chave e continuam na busca da medalha olímpica.

Na segunda fase, a dupla terá pela frente as vencedoras do confronto entre as britânicas Heather Watson e Katie Boulter e as alemãs Laura Siegemund e Angelique Kerber. A partida será disputada nesta terça-feira (30).

Mais cedo, Bia Haddad perdeu para a eslovaca Anna Karolína Schmiedlová, por 2 sets a 0, e deu adeus ao sonho de medalha do Brasil no tênis individual nas Olimpíadas.

