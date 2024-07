A- A+

Olimpíadas Olimpíadas: Rafaela Silva perde para Haruka Funakubo e fica sem o bronze no judô Brasileira tomou três punições e foi derrotada pela japonesa na disputa dos Jogos de Paris 2024

A medalhista olímpica na Rio 2016, Rafaela Silva, deixou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 sem medalha. A brasileira foi derrotada na disputa do bronze pela japonesa Haruka Funakubo no judô da categoria 57kg.

Rafaela tinha iniciado as Olimpíadas com vitórias diante da turcomenistã Maysa Pardayeva, nas oitavas, e Eteri Liparteliani, da Geórgia, nas quartas. Na semifinal, porém, saiu derrotada para a sul-coreana Huh Mimi, que venceu por waza-ari no golden score.

Na disputa pelo bronze, Rafaela não conseguiu derrotar Haruka Funakubo, após sofrer três punições.

