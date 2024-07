A- A+

Olimpíadas Rafaela Silva perde para Huh Mimi no judô, mas ainda brigará por bronze Brasileira foi derrotada pela sul-coreana na categoria 57kg, dando adeus ao sonho do ouro olímpico

A judoca Rafaela Silva foi derrotada pela sul-coreana Huh Mimi, na semifinal do judô feminino da categoria 57kg. A adversária imobilizou a brasileira e venceu por waza-ari no golden score, indo para a final olímpica dos Jogos de Paris 2024.

Com o resultado, o sonho do ouro terminou, mas Rafaela ainda pode lutar pelo bronze. A adversária na luta pelo terceiro lugar no pódio será a japonesa Funakubo Haruka.

Veja também

Olimpíadas Olimpíadas: Kelvin Hoefler fica sem pódio no skate street