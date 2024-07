A- A+

A nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, expulsa da delegação do país após deixar a Vila Olímpica com seu namorado, o também nadador Gabriel Santos, sem autorização, na última sexta-feira (26), se pronunciou pela primeira vez sobre o episódio.

Em stories do instagram, a nadadora agradeceu o apoio de algumas pessoas e disse que iria provar que não teve má conduta.

"Oi, gente, passando para agradecer as mensagens de carinho. Eu não consegui contato com ninguém, a partir do momento que eu saí da sala, que anunciaram que eu estava fora por más condutas. Eu vou provar tudo, que eu não tive mal conduta nenhuma", disse.

Ana Carolina também como foi o processo após saber que estava fora dos jogos.

"Eu não consegui ter contato com ninguém, em nenhum momento eu consegui ficar sozinha, tinha uma moça me acompanhando o tempo todo. Pedi para ela me deixar falar com o psiquiatra, ela não tinha deixado. 'Eu quero uma água', e eu não podia ir pegar. E, graças a Deus, depois eu consegui falar com ele. Depois eu só tive acompanhada", iniciou.

A nadadora disse também que estava se sentindo desemparada com a situação.

"Não sabia o que fazer, minhas coisas estão lá. Eu fui para o aeroporto de short, tive que me abrir minha mala todo no aeroporto. E eu saí de lá, estou aqui em Portugal. Vou para Recife, para depois ir para São Paulo. Então assim, eu estou desemparada, não tive acesso à nada, não consegui falar com ninguém", contou.

A atleta também disse que a moça, a qual se referiu antes, disse para ela contatar o COB. Contudo, a nadadora revelou que já tinha feito uma denúncia de assédio ao comitê, porém não tinha sido atendida.

"Ela me mandou entrar em contato com os canais do COB. Como eu vou entrar em contato com os canais do COB, sendo que eu já fiz uma denúncia de assédio - dentro da seleção - e nada foi resolvido", afirmou.

Ana Carolina não deu detalhes sobre o caso, porém disse que iria resolver a situação com os seus advogados.

A nadadora também admitiu estar confiante e pediu um tempo para resolver tudo isso.

"Eu sei quem eu sou, eu sei do meu caráter, da minha índole e isso que importa, não é? Espero poder defender a natação brasileira, natação feminina, com muito orgulho. Contem comigo. Só peço um tempo e um pouco de paciência", disse.

Confusão no passado

Esta não foi a primeira vez que Ana Carolina Vieira se envolveu em confusão durante uma competição. Em junho do ano passado, ela chegou as vias de fato com a também nadadora Jhennifer Alves durante o Troféu Brasil de natação, disputado no Recife.

Jhennifer, que havia conquistado a medalha de ouro nos 100m peito, prova na qual Ana Carolina foi bronze, teria trocado provocações com a companheira de profissão, que, segundo os relatos, a agrediu na sequência. Após trocarem tapas e arranhões, elas registraram o caso na delegacia de Boa Viagem.

Na ocasião, as atletas acabaram não sendo punidas pela organização do Troféu Brasil. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da modalidade também chegou a analisar o caso.

