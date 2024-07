A- A+

Olimpíadas Seleção feminina de vôlei vence o Quênia com facilidade e estreia bem nas Olimpíadas de Paris Rosamaria e Carol foram as maiores pontuadoras do duelo

A seleção feminina de vôlei estreou bem nas Olimpíadas de Paris. Com vitória fácil por 3 sets a 0, as brasileiras derrotaram o Quênia e começaram forte a caminha na busca pelo tri olímpico.

Na partida, Rosamaria e Carol foram as maiores pontuadoras do duelo marcando 13 pontos cada.

FIM DE JOGO!



BRASIL 3x0 QUÊNIA

(25x14, 25x13, 25x12)

Jogos Olímpicos | Feminino pic.twitter.com/RjTv2Ni1BY — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) July 29, 2024

1º set - 25 x 14

O jogo começou até com um certo equilíbrio. Até o nono ponto, quando o Brasil vencia por 5 a 4, as quenianas até conseguiram ficar próximas do placar. Porém, a partir daí, o que se viu foi uma performance arrasadora das brasileiras. Com uma boa distribuição de pontos, Rosamaria foi a maior pontuadora do set com cinco pontos. Thaisa, com quatro pontos, Ana Cristina, Carol e Gabi, todas com três, também se destacaram na vitória parcial.

2º set - 25 x 13

O script do 1º set se repetiu no 2º. Aqui, as campeões africanas até começaram vencendo por 2 a 0, contudo, essa foi a única vez que ficaram à frente do placar das brasileiras. A virada veio, dessa vez, comandada por Carol, que marcou oito pontos no set, sendo quatro de bloqueio. Rosamaria também foi bem e ajudou o Brasil com quatro pontos.

3º set - 25 x 12

Diferente dos dois primeiros sets, quando a seleção do Quênia até tentou impôr alguma dificuldade no começo, o 3º set foi dominado do início ao fim pelas brasileiras. Rosamaria e Thaisa foram os destaques do set com quatro pontos cada.

Próximo compromisso

O Brasil volta à quadra agora na próxima quinta-feira (1), às 8h, contra o Japão. Em caso de vitória, a seleção brasileira dá um passo importante para avançar para a próxima fase da competição.

