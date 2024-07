A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Bia Haddad perde para eslovaca na 2ª rodada e está eliminada no tênis A partida, que aconteceu nesta segunda-feira (29), era válida pela 2ª rodada do tênis feminino, e terminou com parciais 6/4 em ambos sets

A brasileira Bia Haddad perdeu para a eslovaca Anna Karolína Schmiedlová, por 2 sets a 0, e deu adeus ao sonho de medalha do Brasil no tênis individual nas Olimpíadas de Paris 2024.

A partida, que aconteceu nesta segunda-feira (29), era válida pela 2ª rodada do tênis feminino, e terminou com parciais 6/4 em ambos sets.

Bia Haddad já havia feito história ao vencer a francesa Varvara Gracheva, na estreia do campeonato. Essa foi a primeira vitória de uma brasileira nos Jogos Olímpicos em 36 anos.

Em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, a tenista número 22 do ranking de simples disputa ainda a chave de duplas com Luisa Stefani, medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao lado de Laura Pigossi.



As brasileiras ainda não estrearam nas duplas, contra as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang, após a partida ser adiada por fortes chuvas. Ainda não há previsão para quando o duelo vai acontecer.

