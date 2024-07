A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Djokovic elimina Nadal e vai à 3ª rodada do tênis Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 43 minutos na quadra Philippe Chatrier.

O sérvio Novak Djokovic eliminou o espanhol Rafael Nadal nesta segunda-feira (29) e avançou à terceira rodada da chave de simples do torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Paris.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 43 minutos na quadra Philippe Chatrier.





A partida foi marcada por uma falta de rítmo do espanhól. No primeiro set, o sérvio aproveitou erros de Nadal para construir um placar elástico. Foi no segundo set que Djokovic encontrou maiores problemas, com um esboço de reação do adversário, mas não foi o suficiente.



Vale lembrar que Rafael Nadal ainda luta por uma medalha nas duplas do tênis em Paris, ao lado de Carlos Alcaraz. Os dois venceram bem os argentinos Andrés Molteni e Máximo Gonzalez por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4) na estreia e se classificaram para as oitavas de final.

Já Djokovic aguarda o vencedor entre o italiano Matteo Arnaldi e o alemão Dominik Koepfer para a disputa do oitavas de final do individual masculino.

