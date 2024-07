Nadal e Alcaraz correspondem às expectativas e superam argentinos na estreia em Paris-2024

Diante de um bom público na principal quadra do complexo de Roland Garros, a aguardada dupla espanhola formada por Rafael Nadal e Carlos Alcaraz estreou nos Jogos Olímpicos Paris-2024 com uma difícil vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/4, neste sábado (27), sobre os argentinos Andrés Molteni e Máximo González.

Embora definido em dois sets, o confronto foi equilibrado do início ao fim. No primeiro set, prevaleceu a alternância de quebras e os espanhóis, que eram melhores na trocação no fundo de quadra, só confirmaram o triunfo no tie-break, fechando a parcial em 7 a 4.

Rafa Nadal & Carlos Alcaraz' reaction after winning their first ever doubles match together at the Olympics.



Arms in the air.



They share a hug.



This team is something special.



Nadalcaraz all day long.







pic.twitter.com/1KNYvDblwQ