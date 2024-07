A- A+

Punição Fifa tira 6 pontos da seleção feminina do Canadá e suspende técnica após espionagem com drone A decisão foi tomada após denúncia do Comitê Olímpico da Nova Zelândia, que reclamou da presença de um drone espião em treino de sua seleção

Os comitês disciplinar e de apelação da Fifa puniram a seleção feminina do Canadá com a perda de seis pontos nos Jogos Olímpicos de Paris, além de suspender por um ano a técnica Bev Priestman de quaisquer atividades relacionadas ao futebol.

Bev Priestman, treinadora do Canadá. Foto: Reprodução.

A decisão foi tomada após denúncia do Comitê Olímpico da Nova Zelândia, que reclamou da presença de um drone espião em treino de sua seleção.



O analista Joseph Lombardi, que operou o aparelho, e a assistente técnica Jasmine Mander também foram suspensos por um ano. Ainda cabe recurso na CAS (Corte Arbitral do Esporte).





Assim, mesmo após derrotar a equipe da Oceania por 2 a 1, na estreia dos Jogos Olímpicos, o Canadá entrará em campo contra a anfitriã França, neste domingo, devendo três pontos na tabela de classificação. A punição complica a situação das canadenses, atuais campeãs olímpicas e algozes do Brasil nos Jogos de Tóquio



"Após ter avaliado todas as provas, o Comitê de Apelação da Fifa emitiu as sanções por violação do artigo 13 do Código Disciplinar da Fifa (comportamento ofensivo e violações dos princípios do fair play)", comunicou a entidade. A Federação Canadense de Futebol também foi multada em 200 mil francos suíços (cerca de R$ 1,2 milhão).



"A Federação Canadense de Futebol foi considerada responsável por não respeitar os regulamentos da FIFA e por não garantir o cumprimento dos seus funcionários em relação à proibição de voar drones sobre quaisquer locais de treinamento", relatou a Fifa, em comunicado.



O Comitê Olímpico do Canadá pediu desculpas pelo episódio, anunciou que fará uma investigação para apurar o uso sistemático de drones para espionagem e afastou os três funcionários envolvidos. Agora, o auxiliar técnico Andy Spence comanda a seleção feminina de futebol nesta Olimpíada.

