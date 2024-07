A- A+

Paris-2024 EUA x Sérvia: veja onde assistir e horário da estreia do "Dream Team" no basquete masculino em Paris Lebron James e companhia são uma das principais atrações dos Jogos Olímpicos deste ano

A seleção americana de basquete masculino é uma das principais atrações da Olimpíada de Paris. Os Estados Unidos iniciam os Jogos Olímpicos neste domingo (28), às 12h15 (horário de Brasília), contra a Sérvia.

Os Estados Unidos montaram uma nova versão do "Dream Team" recheada de astros da NBA.

Lebron James, que foi porta-bandeira do país na cerimônia de abertura, está com Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Anthony Davis, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo e Derrick White.

A sérvia também conta com um astro em sua equipe. O pivô Nikola Jokic, do Denver Nuggets e duas vezes MVP da NBA.

Bogdan Bogdanovic (Hawks), Vasilije Micic (Hornets) e Aleksej Pokusevski (Hornets) são os outros sérvios da liga americana.

Estados Unidos e Sérvia estão no grupo C, que também tem as seleções de Sudão do Sul e Porto Rico.

EUA x Sérvia: onde assistir

TV Globo, CazéTV e SporTV fazem a transmissão da partida.

