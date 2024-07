Chuva atrapalha programação do tênis e adia estreias de Bia Haddad e Luisa Stefani em Paris

A- A+

Após atrapalhar a cerimônia de abertura da Olimpíada, a chuva também afetou a programação do primeiro dia do tênis, neste sábado. E causou o adiamento das estreias das brasileiras Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi e Luisa Stefani. Bia iria jogar duas vezes neste sábado, nas chaves de simples e de duplas.

Medalhista olímpica nas duplas em Tóquio, em 2021, Laura era a primeira tenista a competir, segundo a programação inicial, na Quadra 8.

Mas o mau tempo impediu até mesmo o aquecimento para a partida contra a ucraniana Dayana Yastremska e o confronto ficou para o domingo.

Bia também estrearia em simples neste sábado. Maior esperança de medalha para o Brasil na modalidade, ela enfrentaria a local Varvara Gracheva no segundo jogo da programação da Quadra Simonne-Mathieu, outra da área externa, sem o teto retrátil, que consta apenas nas duas maiores quadras do complexo de Roland Garros.

A partida de duplas, com Bia Haddad e Luisa Stefani, também não pôde ser realizada. As brasileiras devem enfrentar no domingo as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang.

No total, 25 jogos de simples foram adiados, sendo 11 da chave masculina e 14, da feminina.

SWIATEK VENCE NA ESTREIA

Grande favorita à medalha de ouro na chave de simples, a polonesa Iga Swiatek confirmou o favoritismo na estreia. A número 1 do mundo derrotou a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Sua próxima adversária vai sair do confronto entre a argentina Nadia Podoroska e a francesa Diane Parry.

Atual vice-campeã de Roland Garros e de Wimbledon, a italiana Jasmine Paolini superou outra romena, Ana Bogdan, por 7/5 e 6/3. Em outro finalizado neste sábado, a local Caroline Garcia decepcionou a torcida ao ser eliminada logo na estreia pela romena Jaqueline Adina Cristian.

