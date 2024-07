Acompanhe a abertura das Olimpíadas de Paris 2024

A- A+

A espera acabou. A Olimpíada de Paris 2024 começaram oficialmente nesta sexta (26), às 14h30 (de Brasília), na França - embora com algumas provas e disputas em andamento desde a última quarta (24).

Antes do início da cerimônia de abertura, houve um ataque à rede ferroviária francesa de alta velocidade. O ministro dos Transportes da França, Patrice Vergriete, afirmou que incêndios criminosos paralisaram várias linhas que ligam a capital do país ao resto das demais cidades e a países vizinhos. As autoridades francesas anunciaram que os atos afetaram 250 mil pessoas.

Horas antes também, o Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o ex-jogador de futebol Zico, foi assaltado na capital francesa. Dois ladrões, não identificados, levaram um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie, gerando um prejuízo em torno de R$ 3 milhões.

Pela primeira vez na história, a cerimônia de abertura não aconteceu dentro de um estádio. Com o público às margens do rio Sena e nos prédios próximos, com bandeiras de vários países enfeitando Paris, os primeiros barcos começaram a desfilar no local, iniciando com a delegação da Grécia, nação que deu origem aos Jogos.



Diversas autoridades acompanharam a cerimônia, como Anne Hidalgo, prefeita de Paris; Emmanuel Macro, presidente da França; e Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Durante a passagem do barcos, destaque também para as apresentaões musicais da cantora Lady Gaga e da banda de metal Gojira.

O Brasil foi o 29º país a desfilar pelas águas do rio Sena. O canoísta de velocidade, Isaquias Queiroz, e a jogadora de rugby, Raquel Kochhan, foram escolhidos como porta-bandeiras da delegação nacional.

As delegações da Austrália (sede dos Jogos Olímpicos de 2032), Estados Unidos (sede dos Jogos Olímpicos de 2028) e da França (anfitriã) fecharam o desfile.



Ao todo, participaram da cerimônia de abertura 6.800 atletas (sendo 50 brasileiros), divididos em 205 delegações e 85 barcos. O trajeto de seis quilômetros teve 71 telões instalados e mil autofalantes.

Matéria em atualização

