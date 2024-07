Famosos brasileiros que estão em para acompanhar Olimpíadas; veja

A- A+

Um time de artistas e personalidades midiáticas brasileiras desembarca, aos poucos, em Paris, para acompanhar as Olimpíadas bem perto. Nomes como as apresentadoras Sabrina Sato, Fátima Bernardes, o cantor Vitor Kley e a atriz Valentina Bandeira já estão em solo francês para realizar trabalhos e produzir conteúdos — nas redes sociais — relacionados ao evento esportivo. "O clima brasileiro chegou em Paris e está entregando tudo", celebra Sabrina. Vários já se esbarraram por lá e prometeram que formarão um grupinho para torcer juntos.

Quem desembarca logo mais na Cidade da Luz é a atriz Larissa Manoela. Madrinha do Time Brasil, ela aterrissa em território europeu nesta sexta-feira (26), antes da cerimônia de abertura, com início marcado para às 14h30 (horário de Brasília), juntando-se a outras celebridades nacionais e estrangeiras. "Vou compartilhar com meus seguidores toda a minha experiência por lá", adianta ela.

A influenciadora digital Thaynara OG já está no local desde a última segunda-feira (22). "Estou sendo abordada como se fosse atleta. Entre nessa ficção e estou falando que sou jogadora de basquete, com meu 1,60 metro de altura. Não tem quem duvide. A galera está caindo no meu papo", brinca ela ela, aos risos. A maranhense já "bateu perna", encontrou fãs, jantou em restaurantes estrelados... "A gente é a comissão do 'pé quente' brasileiro. Essa é a nossa missão aqui", acrescenta.

Para Valentina Bandeira, a viagem tem um gostinho especial. É que a atriz nasceu na França — ela é filha de dois brasileiros que se conheceram enquanto moravam em Paris.

"Esta é a minha cidade natal, cheia de memórias da primeira infância, e exatamente aos 30 anos, idade tão marcante. Não sei se é a excitação, mas está tudo me parecendo bastante simbólico", contou ela, empolgada, por meio de um vídeo.

O ator Nicolas Prattes, além de acompanhar a namorada Sabrina Sato, está em Paris para... correr a Maratona Olímpica na cidade. "Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho", comemora ele, que será um dos protagonistas de "Mania de você", novela de João Emanuel Carneiro que sucederá "Renascer", na faixa das 21h da TV Globo, a partir de setembro.

Filho do ex-tenista Ivan Kley, o cantor Vitor Kley foi a atração principal, na noite da última quinta-feira (25), na abertura da Casa Brasil — espaço montado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Embratur e do Sebrae. Todas as celebridades aqui citadas estiveram por lá, na ocasião.

