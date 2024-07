"Cachorrão": entenda apelido do nadador brasileiro Guilherme Costa

A- A+

O nadador Guilherme Costa, conhecido como Cachorrão, chegou perto da medalha na prova dos 400m livre nos Jogos Olímpicos de Paris.

Além do destaque nas águas, seu apelido chamou atenção do torcedor brasileiro. Entenda o motivo do nome curioso:

Antes da prova, tiveram muitos comentários na internet com o "Huf, huf" na torcida por Guilherme. O nadador de 25 anos explicou o apelido nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

“É que eu estava de férias com uns amigos em Angra jogando bola. A bola caiu perto de um cachorro e ele me mordeu. A gente voltou no dia seguinte e o cachorro não estava, aí os amigos ficaram me zoando dizendo que ele morreu depois de me morder”, contou o Cachorrão.

Perto do pódio

Após fazer o segundo melhor tempo da fase classificatória na manhã deste sábado (27), as expectativas ficaram altas pela primeira medalha brasileira em Paris.

Cachorrão nadou muito bem na prova e quebrou o recorde sul-americano com o tempo de 3:42.76. Essa marca não foi suficiente para o pódio.

O brasileiro terminou na quinta posição. O ouro ficou com o alemão Lukas Maertens com o tempo de 3:41.78. O australiano Elijah Winnington (3:42.21) e o sul-coreano Kim Woomin (3:42.50) fecharam o pódio.



