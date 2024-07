Ana Sátila avança à semifinal da canoagem slalom e Pepê é eliminado no 'teste de luxo'

Ana Sátila confirmou a expectativa e avançou à semifinal na 12ª colocação. No masculino (C1), Pepê Gonçalves ficou em 18º e acabou eliminado.

Os dois atletas brasileiros estiveram neste sábado (27) nas águas do estádio náutico de Vaires-Sur-Marne, nos arredores de Paris, para a prova do K1 da canoagem slalom.

Ana Sátila traz consigo a expectativa de medalha para o Brasil e confirmou a classificação logo na sua primeira descida ao assegurar o 12º lugar.

Na segunda, ela melhorou sua nota e subiu para a décima posição de 22 que avançaram à semifinal. A nota dela foi 96,88.

A semifinal do caiaque feminino acontecerá neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília).

Ana Sátila é uma das favoritas à medalha e deve estar presidente na final, que acontecerá no mesmo dia, às 12h45.

"Me senti muito bem. Remei muito bem hoje, com alguns detalhes para melhorar. Agora é retornar ao hotel, descansar e guardar toda a energia para amanhã junto com a análise do que a gente pode fazer para chegar à final", disse Ana após a prova.