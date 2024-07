A- A+

Olimpíadas Brasil perde para França no handebol e vê situação complicar Nesta terça (30), o Brasil caiu pelo placar de 26 x 20

O Brasil sabia da grande dificuldade que iria encontrar nesta terça-feira (30). Diante das atuais campeãs olímpicas e mundial, a França, a seleção feminina de handebol perdeu pelo placar de 26 x 20 e agora terá que ser perfeita para conseguir uma vaga nas eliminatórias.

O Brasil foi para o intervalo com três gols de desvantagem. A primeira etapa foi marcada por um certo equilíbrio e a maior vantagem francesa foi de quatro gols.

Pelo lado brasileiro, o destaque foi a armadora Bruna de Paula, que marcou quatro gols nos primeiros 30 minutos. Mas o ponto fraco ficou nas pontas, Adriana e Jessica não tiveram um bom aproveitamento no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a França cresceu mais de rendimento e trouxe problemas para o time comandado por Cristiano Rocha. O problema das finalizações permaneceu pelo lado brasileiro e as francesas, empurradas pelos torcedores, conseguiu encontrar boas situações de arremessos. Outro destaque do time da casa foi a goleira Laura Glauser, que teve mais de 40% de aproveitamento nas defesas.

Agora restam apenas dois jogos para o Brasil buscar a classificação à próxima fase. As leoas voltam a quadra na próxima quinta-feira (01), às 4h, contra a Holanda. A seleção brasileira está atualmente na 5ª colocação com dois pontos.

Veja também

Olimpíadas Wanderley Holyfield vence haitiano e avança para quartas de final