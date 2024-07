Olimpíadas: Brasil se classifica às quartas de final após vitória dos EUA diante da Austrália

A- A+

O sonho da medalha olímpica continua vivo para a Seleção Brasileira. Com a vitória dos Estados Unidos por 2x1 na terceira rodada da fase de grupos do futebol feminino, o Brasil garantiu vaga nas quartas de final ao se classificar como uma das melhores terceiras colocadas.

Mais cedo, as brasileiras foram derrotadas pela Espanha por 2x0 no estádio Bordeaux. A partida tomou um rumo diferente com a expulsão de Marta ainda no primeiro tempo, após dar uma voadora em Olga Carmona. Com isso, o Brasil não poderá contar com a Rainha nas quartas de final.

Para conseguir a classificação, o Brasil precisou torcer contra Austrália ou Canadá. Com a vitória dos Estados Unidos, que encerram a fase de grupos na liderança do Grupo B, as brasileiras permaneceram na disputa na França.

