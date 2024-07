Olimpíadas: Nadal perde nas duplas com Alcaraz e se despede de Paris-2024

Rafael Nadal se despediu dos Jogos de Paris-2024 nesta quarta-feira (31) ao ser eliminado no torneio de duplas ao lado de Carlos Alcaraz pelos americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek, dois especialistas na modalidade.

A dupla americana venceu por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-4 e chegou às semifinais do torneio. Aos 38 anos, Nadal encerrou sua participação olímpica depois de também perder em simples, para o sérvio Novak Djokovic na segunda rodada. Alcaraz segue na disputa de simples onde está classificado para as quartas de final.