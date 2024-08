A- A+

Paris-2024 Bruna Alexandre: conheça primeira atleta paralímpica a disputar as Olimpíadas pelo Brasil A mesatenista participou da disputa feminina por equipes contra a Coreia do Sul

Além do ouro de Rebeca Andrade, o Brasil viveu outro momento histórico nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta segunda-feira (5). Bruna Alexandre, do tênis de mesa, se tornou a primeira atleta paralímpica brasileira a disputar as Olimpíadas.

O Brasil está enfrentando a Coreia do Sul, na equipe feminina de tênis de mesa.



Perdemos a primeira partida (duplas), mas destaque para a estreia de Bruna Alexandre, a primeira atleta a disputar Jogos Olímpicos e Paralímpicos.



Que orgulho! #JogosOlímpicos #TimeBrasil… pic.twitter.com/xEcqXkTkJW — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2024

Bruna foi dupla de Giulia Takahashi no confronto de duplas pela competição por equipes feminina do tênis de mesa.

As brasileiras enfrentaram Shin Yubin e Jeon Jihee, da Coreia do Sul, e foram derrotadas por 3 sets a 0 (11/6, 11/5 e 11/8).

A disputa segue numa melhor de cinco e inclui duelos individuais.

Quem é Bruna Alexandre?

Bruna Alexandre é uma das grandes atletas do Brasil em Paralimpíadas. Ela coleciona quatro medalhas: dois bronzes no Rio-2016, e uma prata e um bronze em Tóquio-2020. Bruna também vai disputar as Paralimpíadas de Paris-2024.

Ela tinha interesse em participar dos Jogos Olímpicos desde o final do ciclo de Tóquio-2020. Bruna participou dos Jogos Pan-americanos e ficou com o bronze nas duplas.

A atleta de 29 anos teve o braço direito amputado aos seis de meses de idade. A situação aconteceu por uma trombose após uma injeção mal aplicada.

Bruna Alexandre começou no tênis de mesa aos sete anos competindo com crianças sem deficiência.

Veja também

Paris-2024 Astro da NBA diz que EUA vão vencer o Brasil "por mais de 40 pontos" no basquete em Paris-2024