Brasil x Polônia: apenas um time permanecerá invicto na Liga das Nações de Vôlei; saiba onde ver

Brasil x Polônia decidirá quem será o último time com 100% de aproveitamento na Liga das Nações de Vôlei 2024. Com oito vitórias em oito partidas, brasileiras e polonesas se enfrentam nesta quarta-feira (12), a partir das 9h30, em Hong Kong, na China e apenas um time continuará com o status de invencibilidade. O confronto terá transmissão da Sportv 2.

Brasil x Polônia - Pontuação

Líderes da competição, a Polônia tem 24 pontos, dois à frente do Brasil. As europeias lideram muito pelo fato de não terem precisado ir até o tie-break em nenhuma das partidas até agora. Todas as vitórias polacas foram por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1.

Vamos com tudo para a última semana da fase classificatória da Liga das Nações?

A seleção feminina joga em Hong Kong, na China , em busca de manter a invencibilidade e garantir seu lugar no mata-mata! pic.twitter.com/lTM7zWjRMG — Vôlei Brasil (@volei) June 9, 2024

Já o Brasil suou um pouco mais para vencer o Japão e a Itália no tie-break e saiu com apenas dois nessas vitórias. No Vôlei, vitórias por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 garantem três pontos à equipe vencedora e nenhum ao time que sofrer a derrota.

No entanto, em uma partida que termine em 3 x 2, o time que vencer soma somente dois pontos, enquanto a equipe que perder garante um ponto.

Brasil escalado

Para o confronto contra a Polônia, o técnico José Roberto Guimarães já definiu as 14 atletas relacionadas. Novamente o treinador resolveu ir para a partida com apenas Kisy na função de oposta e podendo improvisar Rosamaria também na função.

Levantadoras: Roberta e Macris;

Ponteiras: Rosamaria, Gabi, Ana Cristina, Júlia Bergmann e Pri Daroit;

Centrais: Thaisa, Carol, Diana e Luzia

Líberos: Nyeme e Natinha

Oposta: Kisy

Brasil x Polônia - onde assistir: Sportv 2

Horário: 9h30

Data: 12/06

Local: Hong Kong/China

