Brasil recebe Uruguai buscando confirmar evolução nas Eliminatórias; veja onde assistir e escalações

Uma vitória para fechar o ano em sintonia com a torcida. Isso é o que deseja a Seleção Brasileira, na noite desta terça-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatóias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Às 21h45, Dorival Júnior e companhia recebem o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em confronto que pode valer mais do que os três pontos.

Nas últimas três rodadas, o Brasil somou sete pontos de nove possíveis. No entanto, com atuações mais convincentes do que aquelas que culminaram em uma eliminação para o próprio Uruguai, na disputa da Copa América. Quarto lugar com 17 pontos, se triunfar sobre o time de Bielsa, a equipe verde e amarela pode terminar a rodada na vice-liderança e chegar em 2025 com projeção de dias tranquilos. Por outro lado, um tropeço pode fazer a Seleção terminar 2024 em sexto lugar.

"Estamos num processo de conhecer melhor alguns atletas, dando alguma oportunidade e mantendo estrutura para adaptação rápida. São sinais que as coisas estão começando a caminhar. É claroque precismos transformar isso em resultados. Estamos num caminho interessante e os jogadores têm entendido tudo isso", falou Dorival Júnior.

"Espero que daqui para a frente nossos resultados sejam melhores. Essas apresentações em setembro, outubro e novembro nos deu tempo de mostrar o que queremos e o que tem sido assimilado", seguiu.

Com a ideia de seguir mantendo o time em evolução, Dorival confirmou que a equipe titular contra o Uruguai só terá uma mudança, em relação àquele que ficou no empate com a Venezuela, em Maturín.

Suspenso, Vanderson dará lugar a Danilo na lateral direita. O treinador, inclusive, projetou um confronto difícil perante a Celeste e garantiu que erros apresentados na rodada passada não podem ser repetidos em Salvador.

"O que a torcida pode esperar é a entrega que vem acontecendo. Vamos buscar criar o máximo e tentar neutralizar uma equipe perigosa, que já enfrentamos algumas vezes. Temos que saber o que representa um resultado no dia de amanhã. O Uruguai também vem encontrando um caminho, jogando sempre com dinamismo e determinação. Teremos um jogo bem difícil, assim como será para eles. Vamos fazer de tudo para fazer nossa melhor partida entre as últimas realizadas", pontuou.

"(Contra a Venezuela) estávamos iniciando as jogadas e finalizando com uma velocidade grande. Com isso, nosso meio saindo, já tinha que voltar para a marcação. Temos dois jogadores (Gerson e Bruno Guimarães) que nas partidas anteriores não tiveram esse problema. Houve um erro, um falha, mas é natural ficar exposto quando se ataca rápido. São esses detalhes que precisam de correção", concluiu.

Uruguai

Vice-líder das Eliminatórias com 19 pontos, o Uruguai vem de grande vitória sobre a Colômbia na rodada passada, por 3x2, em Montevidéu. Fazendo um comparativo com o último adversário, o técnico Marcelo Bielsa exaltou o Brasil, mas enfatizou que seu time fará o "melhor possível" para ter a bola.

Além disso, o objetivo é criar insegurança na Seleção para vencer em solo brasileiro. Para o duelo, o treinador argentino não poderá contar com o meia Nandéz, que recebeu o segundo amarelo diante dos colombianos.

Ficha técnica

Brasil

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinicius Jr. e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai

Rochet; Pumita, Giménez, Santiago Bueno, Olivera; Valverde, Bentancur, Aguirre; Pellistri, Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia e Jose Retamal (ambos do CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Transmissão: TV Globo e Sportv

