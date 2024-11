A- A+

Eliminatórias Vini Jr perde pênalti e Brasil fica no empate com a Venezuela pelas Eliminatórias Resultado deixou a Seleção com 17 pontos, no terceiro lugar, mas podendo cair uma colocação, a depender do resultado de Uruguai x Colômbia

Em visita ao Monumental de Maturín, a Seleção Brasileira tropeçou, na noite desta quinta-feira (14), pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de um bom primeiro tempo, o Brasil viu Vinicius Júnior perder um pênalti e ficou no empate, em 1x1, com a Venezuela.

O resultado levou a equipe canarinho à terceira posição, com 17 pontos, mas podendo retornar ao quarto lugar, caso o Uruguai pontue perante a Colômbia nesta sexta-feira (15), em Montevidéu.

As impressões deixadas na última Data Fifa voltaram a marcar presença no encontro disputado em Maturín. O time comandado por Dorival foi amplamente superior aos donos da casa nos 50 minutos jogados no primeiro tempo. Sobretudo, ofensivamente. Enquanto a zaga dava um vacilo ou outro, Raphinha e Vini Jr se procuravam a todo momento e foram os responsáveis pelas principais chances brasileiras.

Ainda aos oito, o jogador do Real Madrid foi mais esperto que o zagueiro, driblou o goleiro e serviu o colega do Barcelona, mas o chute de Raphinha saiu sobre o gol de Romo. Depois, foi a vez de Vini sair na cara do gol e carimbar a trave adversária. Gerson, em chute colocado, também ficou no quase, ao ver o goleiro da Venezuela fazer boa defesa.

Aos 42, porém, coube a Raphinha abrir o placar na bola parada. Destaque nesta primeira parte da temporada, o agora camisa 10 do Brasil bateu falta com perfeição, no canto do goleiro, e contou com a ajuda da trave para colocar o time verde e amarelo em vantagem.

Do lado da Venezuela, as principais investidas saíram de erros defensivos brasileiros. Primeiro, Bruno Guimarães bobeou e Murillo parou em Ederson. Em seguida, foi a vez do goleiro brasileiro tocar errado, mas consertar a falha ao defender a finalização de Rondón.

Gol relâmpago e pênalti perdido

No retorno do intervalo, o Brasil não teve tempo para controlar a vantagem construída na primeira metade do confronto. Acionado na vaga de Murillo, Segovia recebeu de Savarino e estufou as redes de Ederson antes mesmo do ponteiro marcar o primeiro minuto.

Inflamada pela torcida, a Venezuela passou a gostar do jogo e rondar a área brasileira. Entretanto, a melhor oportunidade saiu dos pés de Vinicius Júnior. Aos 13, o camisa 7 foi derrubado por Romo na área e após ajuda do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o astro do Real Madrid foi presa fácil para o arqueiro e ainda desperdiçou o rebote.

Chance perdida à parte, a Seleção voltou a controlar o duelo, mas sem o mesmo ímpeto não conseguiu furar o bloqueio da La Vinotinto, apesar das mudanças feitas por Dorival. As boas chegadas saíram dos pés de Vini Jr, em tentativa de achar Raphinha, e Luiz Henrique, em chute colocado e que foi afastado pela zaga.

Ficha do jogo

Venezuela 1

Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Yangel Herrera (Cásseres), José Martínez (Rincón), Savarino; Eduard Bello (Alexander González), Salomón Rondón (Cádiz), Jhon Murillo (Segovia). Técnico: Leandro Cufré.

Brasil 1

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus (Lucas Paquetá) e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Monumental de Maturín (Maturín/VEN)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: David Fuentes e Miguel Roldan (ambos da COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Gols: Raphinha, aos 42’ do 1T (BRA); Segovia, ao 0’ do 2T (VEN)

Cartões amarelos: Jhon Murillo, Cáceres, Romo, Segovia (VEN); Vanderson. Gabriel Martinelli (BRA)

Cartão vermelho: Alexander González (VEN)

