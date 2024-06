Campeões olímpicos lamentam a morte de Pampa; veja mensagens

A- A+

Campeões olímpicos lamentaram a morte de Pampa, pernambucano medalhista de ouro com o vôlei masculino nos Jogos de 1992, em Barcelona.

Carlão, capitão da primeira conquista brasileira e amigo pessoal de André Felippe Falbo Ferreira, escreveu uma carta em seu perfil do instagram.

"Meu amigo, companheiro de tantas jornadas e da maior conquista de nossas vidas. Vamos sentir muito sua falta. Pra mim ainda é difícil realizar que você não tá por aqui. Mas agora descanse em paz, fique bem. Minhas orações estão todas com a sua família e com você, meu amigo", publicou Carlão.

Outros campeões olímpicos ao lado de Pampa que deixaram mensagens foram os ponteiros Marcelo Negrão e Tande. Além do atacante Maurício

“Hoje morreu uma parte desse time de meninos de ouro do Brasil. Você era um dos mais engraçados, todo dia você estava feliz, brincando; agradeço a Deus por ter sido seu amigo, parceiro, por ter pego sua amada filha no colo (Rafinha) e ainda ter jogado ao lado de um dos caras que eu vi bater mais quente numa bola. Obrigado por todo o seu esforço, todo o seu coração maravilhoso e que Papai do Céu te receba como um verdadeiro Campeão, te amo”, escreveu Tande.

Marcelo Negrão deixou como mensagem "vai com Deus, meu querido Amigo". "Meu amigo, parceiro de quadra. Nunca irei te esquecer, Deus o receberá com o amor. Descanse em paz", reforçou Mauricio.



Pampa

André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, faleceu nesta sexta-feira (7) aos 59 anos de idade. Ele sofreu complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia.

Pampa nasceu no Recife e tratava um linfoma, que é um câncer no sistema linfático. O pernambucano estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde abril.

Apelido Pampa

André Felippe Falbo Ferreira recebeu o apelido que ficou conhecido nacionalmente quando ainda atuava no Recife. Ainda no início da carreira, Pampa recebeu essa alcunha pela força da sua cortada.

A batida era comparada ao coice de um cavalo pampa, raça muito tradicional no Brasil.

