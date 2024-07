Após o atleta pernambucano de declato, Fernando Balotelli, ir às redes sociais, nesta segunda-feira (22), e reclamar da falta de material esportivo, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) afirmou em nota que já está resolvendo as questões com a Puma, fornecedora dos materiais.

O caso repercutiu bastante ao longo do dia. A princípio, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) foi indagado sobre o caso, mas informou que a responsabilidade dos uniformes de competição são inteiramente das confederações.

O atletismo será disputado de 1 a 11 de agosto no programa olímpico, na segunda semana de competições.

"A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) esclarece que já está em contato e resolvendo as questões pontuais referentes aos uniformes para os Jogos Olímpicos de Paris. A CBAt e a PUMA querem os atletas focados em suas performances e, para isso, vêm dando todo o suporte necessário.

Com relação às peças, a quantidade é definida considerando as especificidades e as exigências de cada prova.

É importante destacar que o enxoval dos membros da delegação também é composto pelo material do Time Brasil, que será fornecido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na chegada a Paris.

Eventuais ajustes no número de peças que compõem o enxoval de competição sempre são resolvidos em contato direto com a CBAt, lembrando que os atletas têm comunicação aberta com os representantes da CBAt.

O Atletismo Brasil tem grande orgulho por ter um dos contratos mais longevos de material esportivo do movimento olímpico, uma condição ainda rara dentre as confederações de modalidades esportivas do Brasil.

Fortalecendo o nosso compromisso com as seleções brasileiras a CBAt mantém o Programa de Seleção Permanente com benefícios a um grupo de 64 atletas e 24 treinadores e também o Programa de Preparação Olímpica com o COB, colocados em prática durante todo o ciclo para os Jogos de Paris, com experiência de treinamento e competições no cenário internacional.

Em 2023, a CBAt e a PUMA vestiram 419 atletas e 80 oficiais em 13 delegações, com destaque para o Mundial de Budapeste, na Hungria. Em 2024, 239 atletas já vestiram PUMA até o momento, com destaque para o Campeonato Ibero-Americano".