A- A+

A quarta-feira (08) brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris será marcada pelo clima de revanche. Três anos depois da derrota na final em Tóquio do vôlei feminino, o Brasil tem a chance de devolver o resultado contra os Estados Unidos, agora na semifinal, às 11h.

Diferente da edição anterior, o momento é brasileiro, mas José Roberto Guimarães descarta favoritismo, pontua as forças das adversárias e elenca o que será necessário fazer.

“Um jogo complicado. Os Estados Unidos é um time que tem grandes atacantes, ótimas levantadoras, uma boa líbero e sempre está entre os melhores times do mundo. Você tem que construir o ponto contra elas, não dão ponto de graça, erram muito pouco”, analisou

“A gente precisa ter um cuidado muito grande com o que a gente tem feito até agora, com nosso volume de jogo, nossa concentração, principalmente no sistema defensivo, começando com um bom saque e a relação de bloqueio e defesa”, destacou o treinador.

A temporada de 2024 vem sendo quase que perfeita para o Brasil. Na disputa da fase classificatória da Liga das Nações, a seleção conseguiu o fato inédito de terminar a primeira fase invicta. A queda na semifinal e a não ida para o pódio foi uma surpresa.

Nesta atual edição da Olimpíada, o Brasil possui uma campanha perfeita até agora. A equipe de Zé Roberto não cedeu set algum, mostrando uma grande fome por vitórias. “Nós estamos focadas, é o ouro que a gente quer e para conquistar esse objetivo, temos que ganhar esse jogo primeiro”, declarou a central Carol.

Outras disputas

Às 16h, será a vez do vôlei de praia. Dupla número um do mundo, Duda e Ana Patrícia cresceram na hora certa na temporada. As brasileiras venceram todas cinco partidas até aqui, também sem ceder set algum. O duelo será diante das australianas Mariafe e Clancy, responsáveis por eliminar as brasileiras Carol e Bárbara.

É SEMIFINAL QUE FALA?



QUE ATROPELO!



Campanha impecável: 5 jogos, 5 vitórias, nenhum set perdido.



QUE VENHAM AS SEMIS!



Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Tina/Anastasija - 21/16, 21/10#jogosolimpicos #voleidepraia #VôleiEmParis202 pic.twitter.com/aqq61NDUXe — Vôlei Brasil (@volei) August 7, 2024

Pelo terceiro dia de competição seguido, Isaquias Queiroz cai na água na canoagem velocidade. O dono de quatro medalhas olímpicas, ao lado de Jacky Godmann, tem a chance de aumentar a sua coleção pessoal. A partir das 6h20, na categoria C2 500m, os brasileiros farão a semifinal e, caso avancem, disputam a grande final às 8h20.

Vice-campeão mundial e campeão pan-americano, Edival Pontes, o ‘Netinho’, da categoria até 68kg do Taekwondo, estreia contra o jordaniano Zaid Kareem, às 6h48. O paraibano teve que enfrentar uma suspensão por doping ao final do ano passado, mas voltou a tempo de disputar as Olimpíadas. O está entre os dez melhores da sua categoria.

Atual campeã olímpica da natação em águas abertas, na prova de 10km, Ana Marcela Cunha defende o título a partir das 2h30, no Rio Sena. Viviane Jungblut é outro nome brasileiro na disputa.

Agenda Olímpica



2h30 - Maratona aquática - Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut

4h09 - Taekwondo (-57kg) - Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer -AUS

5h - Ginástica rítmica (classificatória individual geral) - Babi Domingos

5h25 - Atletismo (arremesso de peso) - Ana Caroline Silva e Livia Avancini

5h30 - Canoagem Velocidade (C1 200m) - Valdenice Nascimento

6h20 - Canoagem Velocidade (C2 500m) - Isaquias Queiroz e Jacky Godmann

6h35 - Atletismo - revezamento 4x100m

6h43 - Vela (470) - Isabel Swan e Henrique Haddad

6h48 - Taekwondo (-68kg) - Edival Pontes x Zaid Kareem - JOR

7h18 - Vela (NACRA17) - João Siemsen e Marina Arndt - Medal Race

8h03 - Vela (kite) - Bruno Lobo

8h20 - Canoagem velocidade (C2 500m) - Final *se classificar

11h - Vôlei (semifinal feminina) - Brasil x Estados Unidos

11h56 - Wrestling (57kg) - Giulia Penalber x Rckaela Aquino - GUM

15h25 - Atletismo (final lançamento de dardo) - Luiz Maurício

16h - Vôlei de praia (semifinal) - Duda e Ana Patrícia x Mariafe e Clancy - AUS

Veja também

Paris-2024 Vôlei feminino nas Olimpíadas: onde assistir e horário de Brasil x EUA pela semifinal