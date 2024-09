Corpos de atletas mortos em acidente na Serra das Araras serão sepultados nesta segunda (23)

A- A+

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Coritiba Crocodiles em um publicação nas redes sociais. Já o corpo de Lucas Barros será levado para Goiânia (GO), onde será sepultado.

Familiares das vítimas estiveram no Rio de Janeiro para liberar os corpos. Os três jogadores estavam no ônibus do time de futebol americano que tombou na Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado.

Outras oito pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu por volta das 10 horas na pista de descida do município. Segundo o time, o ônibus transportava 43 pessoas. O Coritiba Crocodile estava a caminho do Rio de Janeiro para um jogo contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de futebol americano.

Promessa do futebol

De acordo com apuração do G1, Lucas de Castro Rodrigues Barros, era tido como uma promessa do futebol americano. Ele tinha 1,81 metros e 88kg, e conquistou o primeiro título da carreira como atleta neste ano, com o Coritiba Crocodiles, e jogou pela seleção brasileira no Mundial Sub-20 de Futebol Americano, no Canadá. Lucas estava morando em Curitiba para jogar.

Lucas Padilha era formado em educação física, atleta e coach de futebol americano. Ele foi campeão brasileiro e três vezes campeão estadual. No futebol americano, ele era conhecido como Pinguim e foi contratado pelo Coritiba Crocodiles pela primeira vez em 2018. Ele estava morando em Santa Catarina, e voltou à capital paranaense neste mês.

Já Daniel Antônio dos Santos, conhecido no futebol americano como Daniel Cross, era o capitão do time. O camisa 79 começou a jogar após assistir a final do Campeonato Brasileiro de 2011, e jogou a final do Brasileirão do ano seguinte. Ele estava para se aposentar do futebol americano, e cogitou não jogar neste ano. Daniel deixa esposa e uma filha de quatro anos.

Perfil do clube se manifestou

O Coritiba Crocodile se manifestou por meio do perfil do time nas redes sociais.

"Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos. Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas", publicou o perfil do time no Instagram.

A equipe do Coritiba Crocodiles ia para o Rio de Janeiro onde enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano, na tarde deste sábado, no Esporte Clube Anchieta. Na noite de sexta-feira, o perfil do time paranaense publicou imagens da viagem. Veja abaixo:

"A torcida do Croco é nossa maior força! Vamos juntos, com raça, coração e muita energia, fazer história mais uma vez", publicou o perfil do time no Instagram na manhã deste sábado sobre a partida contra o Flamengo.

Cinco pessoas sofreram ferimentos moderados e outras três, leves. Segundo a PRF, os feridos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, e o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O Coritiba Crocodiles se tornou tricampeão brasileiro em 2022. Em 2024, a equipe conquistou o seu décimo primeiro título estadual em 2024.

Por meio de nota, a empresa responsável pelo ônibus, Princesa do Campo, lamentou o episódio. A companhia afirma que que um perito especialista será contratado para investigar a causa do acidente.

