Djokovic vence Rune sem sustos e vai às quartas de final de Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, se classificou nesta segunda-feira (8) para as quartas de final de Wimbledon ao vencer com facilidade o dinamarquês Holger Rune (15º) por 6-3, 6-4 e 6-2.

O astro de 37 anos, que busca seu oitavo título no tradicional torneio londrino para igualar o recorde masculino de Roger Federer e aumentar para 25 o seu total de troféus de Grand Slams, enfrentará o australiano Alex De Minaur (9º) na próxima fase.

De Minaur se classificou ao derrotar o francês Arthur Fils por 6-2, 6-4, 4-6 e 6-3, também nesta segunda-feira.

Djokovic continua jogando com uma joelheira cinza na perna direita, depois de ter sido operado há quase um mês, devido a uma lesão que o obrigou a abandonar antes de disputar a partida das quartas de final em Roland Garros.

'Djoko' elogiou o jovem Rune, de 21 anos, após eliminá-lo. "Ele me parece um jogador pronto para grandes coisas. É um jogador espetacular, sem dúvida. É um adversário muito complicado".

"Quando jogamos, obviamente nós dois temos aquele fogo. Tenho certeza de que veremos muitos fogos de artifício na quadra", acrescentou o sérvio.

- Fritz sofre, mas vence Zverev -

Mais cedo o americano Taylor Fritz, número 12 do mundo, se classificou para as quartas ao bater o alemão Alexader Zverev (4º) de virada.

Fritz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) e 6-3, em três horas e 29 minutos.

O próximo adversário do americano de 26 anos será o italiano Lorenzo Musetti (25º), que eliminou o francês Giovanni Mpetshi Perricard (58º) com uma vitória por 3 sets a 1 (4-6, 6-3, 6-3 e 6-2).

Por sua vez, Zverev fica novamente pelo caminho em Wimbledon, onde nunca conseguiu passar das oitavas de final em suas oito participações.

O tenista alemão continua em busca de seu primeiro título de Grand Slam. Em junho, foi vice-campeão de Roland Garros, perdendo a final em cinco sets para o espanhol Carlos Alcaraz. No US Open, também foi finalista em 2020, caindo então diante do austríaco Dominic Thiem.

"Por causa do joelho, senti que ele [Zverev] não estava se movimentando bem no quinto set", admitiu Fritz, que passou algum tempo conversando com Zverev na rede após a partida.

"É um sonho, virar depois de perder dois sets, na quadra central. Apesar de começar perdendo por dois sets a zero, senti que estava jogando bem, então me concentrei para vencer o terceiro set e depois venci um por um, acreditando que poderia ganhar", explicou o tenista californiano.

