Edival Pontes, o Netinho, vence repescagem e agora luta pelo bronze

Segue na briga. O paraibano Edival Pontes, mais conhecido como Netinho, segue com o sonho de uma medalha olímpica ainda vivo no taekwondo. O brasileiro derrotou o turco Hakan Recber na repescagem e agora luta pelo bronze contra o espanhol Javier Perez Polo, às 15h49.

No começo do primeiro round, Netinho conseguiu atingir o turco na cabeça em duas oportunidades, largando na frente - cada chute na cabeça vale três pontos. Mas a vantagem não durou muito tempo e o adversário conseguiu igualar o placar. Nos últimos segundos, Recber foi penalizado e o round foi para o lado brasileiro por 8 a 7.

No segundo assalto, o turco conseguiu sair na frente, mas em seguida, o brasileiro encostou no placar por conta de penalizações para o oponente. O round terminou empatado por 3 a 3, tendo a necessidade da realização do terceiro e último.

O terceiro round começou bem estudado, com os lutadores aparentemente cansados. Mas na reta final, Netinho conseguiu atingir o oponente com dois chutes no tronco, somando quatro pontos e contou com algumas penalizações do adversário, vencendo por 7 a 1 e garantindo uma vaga na disputa do bronze.

