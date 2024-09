A- A+

CASO GOLEIRO BRUNO Em liberdade condicional, goleiro Bruno trabalha como entregador de móveis no litoral do Rio; vídeo Ex-jogador foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samúdio

Um vídeo do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, trabalhando como entregador de móveis circula nas redes sociais e já acumula quase três milhões de visualizações. O ex-jogador trabalha em uma empresa na cidade de Rio das Ostras, no litoral norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmado pelo GLOBO com a loja.

Bruno é funcionário da Casa Unamar há mais de um ano na função de entregador e tem o expediente em horários variados. As imagens flagraram o ex-jogador no momento em que ele descarregava o caminhão em frente a unidade, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, 4473.

Nas próprias redes sociais, ele compartilhou um vídeo do estabelecimento em setembro de 2023. A loja é uma das filias que também estão espalhadas por Cabo Frio e Macaé. Bruno responde em liberdade condicional desde janeiro de 2023.

Em julho, ele foi anunciado como reforço do União do Bom Destino, no Campeonato Municipal de Água Doce do Norte, do Espírito Santo.

Ele foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samúdio, além do sequestro do filho Bruninho. O caso aconteceu em 2010, quando Bruno era jogador do Flamengo.

