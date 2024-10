Escócia x Portugal e Espanha x Sérvia: onde assistir aos jogos da Liga das Nações desta terça (15)

A- A+

Dando sequência à Liga A da Liga das Nações, na tarde desta terça-feira (15), entram em campo as seleções dos grupos 1 e 4. Às 15h45 (horário de Brasília), a bola rola para a continuidade da quarta rodada. Nisso, Portugal e Espanha, dois dos campeões das três edições já realizadas, jogam almejando a classificação para as quartas de final do certame atual.

Escócia x Portugal

No encontro entre dois times que marcaram e sofreram gols em todas as três partidas disputadas até aqui, jogando em Glasgow, na Escócia, a seleção escocesa busca sua primeira vitória na competição para, ao menos, não ser rebaixada para a Liga B, já os comandados de Roberto Martínez anseiam pela vaga na próxima fase, já com nove pontos e na liderança da tabela.

Portugal vem de vitória por 3x1, contra a Polônia, atuando longe de seus domínios. A Escócia, por sua vez, até saiu na frente e esboçou pontuar seu primeiro ponto no torneio, mas, jogando na Croácia, contra a seleção da casa, acabou tomando a virada e amargando mais um revés.

No embate válido pelo jogo do turno no grupo, em Portugal, a seleção lusitana bateu os escoceses pelo placar de 2x1, de virada, com gols de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, aos 43 minutos da etapa complementar.

Prováveis escalações

Escócia: Craig Gordon; Anthony Ralston, John Souttar, Grant Hanley, Andrew Robertson; Billy Gilmour, Kenny McLean, Scott McTominay; Ben Doak, Ryan Christie e Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Onde assistir: SporTV 2, Uefa TV e Disney+.

Espanha x Sérvia

Na disputa pela liderança do grupo 4, Espanha e Sérvia se reencontram após terem empatado em 0x0 no jogo do turno, em Belgrado. De lá até então, a seleção espanhola venceu seus desafios contra Suíça, por 4x1, e Dinamarca, por 1x0. Já os sérvios foram derrotados pela Dinamarca, por 2x0, e bateram a Suíça pelo mesmo placar.

No momento, a Espanha é líder, com 7 pontos ganhos, e está se classificando junto à Dinamarca - hoje 2º. Já a Sérvia figura na terceira colocação, o que indica para aquela queterminar nesta posição: disputa de playoff de rebaixamento. A Suíça, que ainda não pontuou, segue na lanterna do grupo e, assim, está sendo rebaixada para a Liga B.



Agora, as equipes entram em campo no estádio El Arcángel, em Córdoba, com mando espanhol. Ambiente favorável para a seleção que, vencendo seu jogo, se garante na fase de quartas de final.



Prováveis escalações

Espanha: David Raya; Pedro Porro, Daniel Vivian, Laporte e Grimaldo; Zumbimendi, Fabián Ruiz, Pedri; Sergio Goméz, Mikel Oyarzabal e Álvaro Morata. Técnico: Luis De La Fuente.

Sérvia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Biramcevic; Samardzic, Mitrovic e Lukic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Onde assistir: Uefa TV e Disney+.

