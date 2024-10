A- A+

Eliminatórias Com mudanças, Brasil recebe o Peru buscando "estabilidade" nas Eliminatórias Partida válida pela 10ª rodada será realizada às 21h45 desta terça-feira (15), no Mané Garrincha

“Estabilidade”. É o que deseja o técnico Dorival Júnior à Seleção Brasileira. Nesta Data Fifa de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o treinador não poderia encontrar melhores adversários para buscar algum tipo de tranquilidade sob o comando do Brasil.

Depois de vencer o então penúltimo colocado Chile, na quinta-feira (10), a equipe verde-amarela recebe o Peru, às 21h45 desta terça-feira (15), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada.

“A estabilidade que falo não é emocional, mas, sim, de regularidade nas atuações. A minha principal preocupação é fazermos um jogo nas condições que estamos treinando. Não estávamos conseguindo reproduzir em campo o que temos treinado. Talvez, seja esse o desafio para termos atuações mais seguras e equilibradas”, salientou o técnico

Prestes a disputar seu 12º jogo à frente da Seleção, Dorival busca, pela primeira vez, uma sequência de duas vitórias. Aliás, a depender dos resultados da rodada, o Brasil pode chegar ao segundo lugar na tabela.

Atualmente, a equipe pentacampeã está em quarto, com 13 pontos. Em recuperação, os peruanos estão em nono, com seis pontos, e vêm de triunfo sobre o Uruguai, por 1x0.

“Desde o término da partida com o Chile, a gente vem falando da partida contra o Peru. Será um jogo que vai exigir muito da nossa equipe, até para darmos um passo a mais naquilo que estamos realizando, que não é satisfatório para nenhum de nós que aqui está. Temos consciência que precisamos dar um algo a mais”, analisou Dorival.

Três mudanças

Para o compromisso com os peruanos, Dorival antecipou que irá realizar três mudanças na formação titular. Com a suspensão de Lucas Paquetá, uma modificação forçada já seria necessária e Gerson foi o escolhido para substituir o camisa 8.

Visando um time mais ofensivo, o treinador ainda optou por sacar Danilo e André da equipe e lançar Vanderson e Bruno Guimarães, na lateral direita e na cabeça de área, respectivamente.

Com a mudança de perfil no lado direito defensivo, o treinador canarinho explicou o fato de sacar o capitão do time titular. Além disso, aproveitou para elogiar o substituto que atua no Mônaco, da França.

“A presença do Danilo ali como terceiro homem de marcação tem sido importante, ele é um jogador com muita experiência e que nos ajuda neste momento que estamos passando”, falou.

“Vanderson tem um poder de ataque importante e temos que encontrar um equilíbrio no setor. Ele evoluiu muito (na questão defensiva) desde que foi para a França. Tem condições de encontrar um caminho e só depende dele”, seguiu.

Ficha técnica

Brasil

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

Peru

Gallese; Miguel Araújo, Zambrano e Luis Abram; Andy Polo, Sonne, Jesus Castillo, Sérgio Peña e Callens; Alex Valera e Edison Flores. Técnico: Jorge Fossati.

Local: Mané Garrincha (Brasília/DF)

Horário: 21h45

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andres Nievas (ambos do URU)

VAR: Leodán González (URU)

Transmissão: TV Globo e SporTV.

