Alex Telles festeja volta à seleção e pede foco nas Eliminatórias: 'Dificuldade alta'

Um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Alex Telles coroou o seu bom momento na carreira ao retornar à seleção.

Após a vitória fora de casa sobre o Chile, que tirou um pouco da pressão sobre o grupo, o jogador pediu foco aos companheiros para o compromisso desta terça-feira (15), diante do Peru, em jogo válido pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.





"Tratando-se de Eliminatórias, são sempre jogos difíceis, tanto em casa como fora. Vamos enfrentar sempre uma dificuldade alta. Temos que manter o foco. A seleção brasileira é gigante e há jogadores que não precisamos falar da qualidade", comentou Alex Telles.

Apesar da natural condição de favorito do Brasil na América do Sul, a equipe de Dorival Júnior vem sendo alvo de muita pressão pela campanha abaixo do esperado. Com 13 pontos em nove rodadas, a seleção ocupa o quarto lugar e está a seis da líder Argentina (19). A Colômbia é o atual segundo colocado (16), com o Uruguai em terceiro (15).



Para Alex Telles, o triunfo conquistado diante do Chile, em Santiago, pode ser um divisor de águas para que a seleção melhore o seu desempenho.

"Se a gente focar no nosso trabalho, com todo mundo junto, acredito que vamos ter um caminho positivo Aqui estamos treinando bastante para vencer as partidas", disse



O retorno do lateral-esquerdo aconteceu em função da lesão de Guilherme Arana, que acabou cortado da lista de Dorival. Ao saber da convocação, ele imediatamente ligou para o companheiro de posição do Atlético-MG.



"Quando soube da lesão prontamente liguei para ele (Arana) e desejei melhoras. É um grande amigo. Desde então, foquei meu pensamento na seleção e estou muito motivado por fazer parte desse grupo", disse.



O Brasil volta a campo nesta terça-feira e enfrenta o Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasila. O confronto está marcado para as 21h45 (horário de Brasília). Penúltimo colocado com apenas seis pontos, os peruanos vem de triunfo sobre o Uruguai.

